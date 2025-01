Nasce la cittadella sportiva, a che punto sono i lavori a Olbia

I lavori della cittadella sportiva a Olbia.

Olbia avrà presto la sua nuova cittadella sportiva nel grande polmone verde del Fausto Noce. Procedono spediti i lavori per la riqualificazione di tutti gli impianti sportivi cittadini. Lo ha reso noto il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, durante la conferenza stampa di fine anno, che si è tenuta lo scorso 20 dicembre nella sala Giunta di via Dante.

Una delle strutture che vedrà presto la fine dei lavori è il palazzetto Deiana, che è stato adeguato. “E’ uscito un gioiello – ha detto il sindaco Nizzi -. Lo abbiamo messo a posto sotto tutti i punti di vista e rispetto alle normative esistenti. Stiamo realizzando il marciapiedi esterni e siamo a buon punto per quanto riguarda la copertura del pistino dei centri metri”.

Anche il Caocci cambierà totalmente volto. ”La copertura dello stadio procede – ha dichiarato Nizzi -. Stiamo facendo le verifiche per mettere in opera le fondazioni per quanto riguarda la copertura, sulla quale verrà realizzata una struttura importante in fotovoltaico”.

Un altro impianto è il Meloni, i cui lavori sono ultimati. ”Ora ha tutti i bagni e gli uffici, così come le macchine per il riscaldamento per l’acqua e il trattamento dell’aria degli spogliatoi – ha aggiunto -. Affianco verranno realizzati i due campi da tennis. Ci saranno i due campi di pallavolo, ce ne sarà uno da pallacanestro, per cui amplieremo l’offerta sportiva all’interno della Cittadella”.

Un’altra importante struttura è la pista di atletica in via Nervi, i cui lavori sono stati ripresi. ”Avremo un campo con doppia linea di partenza – ha detto Nizzi -, sarà innovativo. Ci sarà anche un campo di calcio in sintetico come quello che stiamo mettendo al Fausto Noce, al Caocci”.

