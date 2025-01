Olbia saluta il 2025: folla, musica e un’atmosfera magica per il Capodanno sul Molo Brin

Una folla oceanica ha invaso il Molo Brin per assistere all’attesissimo concerto dei Pinguini Tattici Nucleari al Capodanno di Olbia. Migliaia di fan, molti giunti da fuori città, hanno affollato la zona fin dal pomeriggio, cercando i posti migliori per vedere i loro beniamini da vicino. E i Pinguini non hanno deluso le aspettative. Dopo un’attesa vibrante, il gruppo è salito sul palco accendendo subito l’entusiasmo del pubblico, che ha risposto con applausi, cori e ovazioni. Canzoni iconiche e brani tratti dal loro ultimo album, che sta rapidamente scalando le classifiche, hanno reso il concerto un’esperienza memorabile. A mezzanotte meno pochi minuti, il pubblico si è unito in un unico grande coro sulle note di “Pastello bianco”, trasformando il momento in un’emozione collettiva e dando il via al countdown.

La proposta di matrimonio

Ma non solo musica: la serata ha regalato anche un momento romantico con la proposta di matrimonio di Marco, un personal trainer olbiese, alla sua compagna Valentina. Con gli occhi lucidi, lei ha detto “sì” davanti alla folla, rendendo la notte ancora più speciale.

Ad accompagnare il countdown e a dare il benvenuto al 2025, sul palco sono saliti il sindaco Settimo Nizzi e l’assessore Marco Balata, sottolineando l’importanza dell’evento per la città. Dopo lo scoccare della mezzanotte, il ritmo incalzante dei Boomdabash e il dj set targato Rds hanno continuato a far ballare il pubblico, mentre uno spettacolo pirotecnico mozzafiato illuminava il cielo sopra Olbia, lasciando tutti con il naso all’insù.

Un Capodanno impeccabilmente organizzato, con un servizio d’ordine attento e una partecipazione straordinaria, che ha sancito il successo dell’evento e confermato Olbia come uno dei palcoscenici più vivaci e accoglienti per celebrare l’arrivo del nuovo anno.

