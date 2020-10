L’operazione della polizia di Olbia.

Nuova operazione da parte della polizia di Olbia contro lo spaccio di droga in città. Gli agenti del commissariato hanno proceduto ad una perquisizione in un appartamento abitato da una coppia rinvenendo nascosto nella lavatrice circa 4 etti di cocaina purissima. Durante il controllo altra droga è stata trovata nascosta in altri mobili della casa oltre che a 7.500 euro in contanti.

Gli agenti hanno quindi arrestato la coppia. L’uomo, un 35enne, ha ammesso la sua responsabilità prendendosi tutta la colpa. Per lui si sono aperte le porte del carcere. Per la donna 29enne invece, è stata scarcerata disponendo però l’obbligo di firma.

