Il processo ad un 40enne di Arzachena.

Mario Olianas, un uomo di 40 anni di Arzachena, è stato processato per la quarta volta, accusato di detenere un chilo di marijuana e 24 piante di cannabis indica nel suo giardino nel 2019. Nonostante le accuse, Olianas continua a sostenere di non essere uno spacciatore e di usare la marijuana a fini terapeutici per curare una patologia invalidante che gli è stata diagnosticata nel 2013.

Olianas, difeso dall’avvocato Maria Assunta Argiolas, ha espresso la sua posizione durante il processo, sostenendo che la marijuana è stata prescritta dagli specialisti per ridurre gli spasmi e che i farmaci legali non sono sufficienti per curare la sua malattia. Ha ammesso di coltivare la cannabis, ma ha affermato che non la vende e che la usa solo per curarsi. L’udienza successiva, prevista per il 18 maggio, deciderà se il processo si svolgerà con il rito abbreviato o meno.

