L’evento in programma mercoledì 25 agosto.

Arzachena aderisce al Festival internazionale Musica sulle Bocche e propone la prima di un originale progetto sonoro viaggiante ed itinerante, “Il trenino verde di Musica sulle Bocche”.

Il Comune ha accolto l’invito del patron del festival, Enzo Favata, e ospita l’evento con partenza dalla vecchia stazione dei treni di Arzachena nella giornata di mercoledì 25 agosto, dalle 11 alle 21. L’appuntamento è organizzato da Janas Project e promosso dall’assessore al Turismo, Cristina Usai, in collaborazione con l’Arts, l’associazione culturale Anemos, la Camera di Commercio di Sassari, il Comune di Tempio Pausania e la Regione Sardegna.

Protagonisti sono il chitarrista Marcello Peghin, il pianista Enrico Zanisi e il vibrafonista Marco Pacassoni, che terranno due concerti in stazione per poi alternarsi in scena sul treno, dando vita a una sorta di staffetta musicale sino all’arrivo al capolinea di Tempio. Durante il viaggio anche racconti e una fermata panoramica al lago Liscia. In un vagone debutterà anche l’iniziativa “Un libro per un treno” in cui Franco Mannoni presenta il romanzo “Il bel viaggio” intervistato dal giornalista Vito Biolchini.

“È un evento particolare, unico che valorizza il turismo lento e collega il territorio, offrendo ai turisti una proposta alternativa alle giornate trascorse in spiaggia – dice Cristina Usai -. Oltre alla musica e al paesaggio gallurese, promuoviamo l’enogastronomia locale grazie alla collaborazione di produttori arzachenesi. Quest’anno, considerata la situazione legata al Covid-19, l’evento ha posti limitati, ma contiamo di ampliarne la portata a partire dal prossimo anno con ulteriori novità”.

Il Comune mette a disposizione gratuitamente l’autobus per il rientro in serata da Tempio ad Arzachena, oltre alla navetta che farà da spola tra il parcheggio della palestra comunale in località Corracilvuna e la stazione dei treni. L’edificio risalente al 1929 è il punto di partenza del viaggio dove è possibile visitare il Labenur – laboratorio di ricostruzione nuragica e degustare alcune bontà dei produttori locali. La prenotazione e il pagamento sono obbligatori on line dal sito di Musica sulle Bocche.

Il Trenino verde parte alle 16. I partecipanti dovranno recarsi al parcheggio di fronte alla palestra comunale (via Paolo Dettori n. 78), alle 10:15 per il trasferimento. Per includere anche il pranzo – degustazione nel pacchetto si può contattare la Anemos al numero 3332423207.

