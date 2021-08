Il dati del covid a Olbia.

Aumenta il numero dei contagi a Olbia. Sono 162 le persone ad oggi attualmente positive al coronavirus. Lo ha reso noto il sindaco di Olbia Settimo Nizzi.

“I nuovi positivi sono sia turisti che olbiesi – dichiara il primo cittadino -, sta aumentando, tuttavia, in modo stazionario e non dobbiamo preoccuparci perché i contagi sono sotto i 200. Ciò non significa che bisogna comunque tenere alte le antenne, stando attenti e mantenendo le distanze e indossando la mascherina nei luoghi al chiuso. Rinnovo anche la raccomandazione che bisogna vaccinarsi e dico a quelli che pensano di fare i furbi che io stesso ho preso il covid, ma essendo vaccinato non ho avuto sintomi”.

Il sindaco ha, poi, aggiornato la popolazione sull’andamento della campagna vaccinale. “I giovani stanno andando a vaccinarsi e in totale siamo già al 60% per quanto riguarda le doppie dosi – dichiara -. Stiamo vaccinando sia olbiesi che non, grazie al personale che sta lavorando senza sosta, malgrado la carenza di personale, dedicando anima e corpo a questo fine”. Per quanto riguarda le condizioni di salute di Settimo Nizzi, ha dichiarato che è in attesa del tampone per verificare la sua negativizzazione.

(Visited 607 times, 607 visits today)