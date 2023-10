Interventi urgenti su una condotta, senz’acqua zone di Olbia Loiri e Padru

I disagi con l’acqua era programmati per lunedì, ma un guasto improvviso a una condotta ha lasciato i rubinetti a secco tra Olbia, Loiri e Padru. I tencici sono già al lavoro.

“Le squadre del pronto intervento di Abbanoa sono al lavoro a Olbia per riparare urgentemente un improvviso guasto che si è verificato nella condotta che alimenta l’impianto di sollevamento idrico di Oddastri al servizio di Berchideddu, Sa Castanza, Loiri, Azzanì e Padru – spiegano da Abbanoa -. L’avaria ha comportato l’interruzione dell’erogazione in queste località. Sono in programma tutte le operazioni utili a limitare i disagi gestendo le scorte dei serbatoi e ottimizzando i tempi di interruzione delle portate in rete. Il servizio sarà ripristinato a conclusione dell’intervento in giornata”.

“Sono state programmate tutte le operazioni utili a limitare il disagio recato alla popolazione servita, si

prevede il completamento dei lavori per le ore 16:00 con conseguente riavvio dell’erogazione senza

ulteriore preavviso. A seguito dell’operazione di svuotamento e successivo riempimento delle condotte potrebbero verificarsi, al riavvio del flusso, dei transitori episodi di torbidità delle acque erogate”.

