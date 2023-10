Una bambina di 3 anni è caduta dal balcone a Santa Teresa.

Le condizioni della bambina di 3 anni coinvolta nell’incidente avvenuto ieri sera a Santa Teresa Gallura, in località Capo Testa, sembrano attualmente stabili e vengono monitorate con attenzione. La piccola, figlia di una coppia di turisti tedeschi in vacanza, ha subito una caduta dal balcone da un’altezza di 5 metri, che le ha causato ferite gravi. Di conseguenza, è stata trasportata con l’elisoccorso di Areus all’ospedale di Olbia.

Nel momento critico dell’incidente, i volontari della Protezione Civile Lungoni sono arrivati tempestivamente sul luogo per fornire assistenza e stabilizzare la condizione della bimba in attesa dell’arrivo dell’elisoccorso. Gli sforzi congiunti di questi operatori hanno contribuito a garantire che la bambina fosse preparata per il trasporto in ospedale.

Attualmente, il personale medico del nosocomio gallurese sta monitorando costantemente la giovane paziente, garantendo la migliore assistenza possibile per il suo recupero. Sono state messe in atto tutte le misure necessarie per garantire la sua stabilità e il benessere nel corso della sua ripresa, che si auspica la più celere possibile.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui