Confcommercio inaugura a Olbia la Sala Gianni Ponsanu

Olbia rende omaggio a Gianni Ponsanu nella sede di Confcommercio

Olbia ha reso omaggio a Gianni Ponsanu, storico imprenditore e figura di riferimento per Confcommercio Gallura. C’è stata l’intitolazione di una nuova sala all’interno della sede di via Ogliastra. La cerimonia si è svolta il 10 febbraio alla presenza della famiglia di Ponsanu. C’erano la moglie Mariangela, i figli Francesco e Alessio e il fratello gemello Nicola. Numerosi amici, commercianti e rappresentanti istituzionali hanno partecipato all’evento per ricordare il suo impegno per la crescita del centro storico.

Centro commerciale Naturale “Olbia Centro”

Contestualmente, è stato presentato il nuovo direttivo del Centro commerciale Naturale “Olbia Centro”. Sarà guidato da Giuseppe Marrone, affiancato da Francesco Ponsanu, Natalie Belli, Gabriele Ciriminna, Luca Uleri, Gianni Priarone, Luca Mallus e Antonio Rosas. Il direttivo punta a rilanciare il cuore commerciale della città, con iniziative come il ritorno di “Olbia in Fiore”, manifestazione assente da sei anni, e progetti per il decoro urbano e la sicurezza.

Alla cerimonia erano presenti anche il vicepresidente della Regione, Giuseppe Meloni, il consigliere regionale Roberto Li Gioi, l’assessore comunale alle Attività produttive Vanni Sanna, il presidente di Confcommercio Olbia-Tempio Edoardo Oggianu e il presidente di Confcommercio Nord Sardegna Sebastiano Casu.

Giuseppe Meloni ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “Gianni Ponsanu ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore di Olbia. Oggi non celebriamo solo la sua memoria, ma il suo esempio, che continuerà a ispirare chi lavora per rendere il centro storico un luogo vivo e accogliente”.

La Sala Gianni Ponsanu sarà uno spazio dedicato a eventi, incontri formativi e attività rivolte ai commercianti e alla comunità, mantenendo viva la memoria di un uomo che ha lasciato un segno indelebile per passione e dedizione verso la città.

