Il monitoraggio della fondazione Gimbe.

Resta alta l’allerta sul fronte contagi in Sardegna, dove nella giornata di ieri sono stati rilevati 274 nuovi casi positivi. Intanto nella giornata di oggi si riunirà anche il Consiglio dei Ministri per decidere su green pass, nuovi parametri per le Regioni per la proroga dello stato di emergenza.

Un aumento dei nuovi casi in Sardegna rilevato anche dall’ultimo monitoraggio settimanale della fondazione Gimbe. A preoccupare infatti è proprio la percentuale di crescita dei nuovi contagi, mentre resta ben al di sotto della soglia di allerta la percentuale dei posti letto occupati negli ospedali.

Il report.

I casi attualmente positivi per 100mila abitanti nella settimana dal 14 al 20 luglio rispetto a quella precedente scendono da 159 a 125. Il dato più preoccupante è la variazione percentuale dei nuovi casi invece che segna un +212,5%, l’indice più alto dopo la Provincia Autonoma di Trento e l’Umbria. Resta invece ben al di sotto della soglia di allerta l’occupazione dei posti letto, che segna il 4% dei posti occupati in area medica mentre la terapia intensiva è all’1%.

La situazione in Italia.

Per quanto riguarda l’Italia il monitoraggio indipendente della Fondazione GIMBE rileva nella settimana 14-20 luglio 2021, rispetto alla precedente, un incremento del 115,7% di nuovi casi (19.390 vs 8.989), mentre si confermano ancora in calo i decessi (76 vs 104). Dopo oltre tre mesi di decremento, si registra invece un’inversione di tendenza dei casi attualmente positivi (49.310 vs 40.649), delle persone in isolamento domiciliare (47.951 vs 39.364), dei ricoveri con sintomi (1.194 vs 1.128) e delle terapie intensive (165 vs 157). In dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si registrano le seguenti variazioni:

Decessi: 76 (-26,9%)

Terapia intensiva: +8 (+5,1%)

Ricoverati con sintomi: +66 (+5,9%)

Isolamento domiciliare: +8.587 (+21,8%)

Nuovi casi: 19.390 (+115,7%)

Casi attualmente positivi: +8.661 (+21,3%)

