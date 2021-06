Il monitoraggio della Fondazione Gimbe.

Un’altra buona settimana sul fronte contagi in Sardegna secondo l’ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe. Gli indici sono sempre in miglioramento mentre la percentuale dell’occupazione nei reparti e in terapia intensiva segna il 4%.

Il report settimanale.

Migliorano tutti gli indici nella settimana dal 16 al 22 giugno rispetto a quella precedente. I casi attualmente positivi per 100mila abitanti scendono da 736 a 151, mentre la variazione percentuale segna un – 58,4%. Dagli indicatori è emerso che la percentuale dei posti letto in area medica e in terapia intensiva occupati da pazienti Covid è al 4%

La situazione in Italia.

Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva nella settimana 16-22 giugno 2021, rispetto alla precedente, una diminuzione di nuovi casi (7.262 vs 11.440) e decessi (221 vs 411). In calo anche i casi attualmente positivi (72.964 vs 105.906), le persone in isolamento domiciliare (70.313 vs 102.069), i ricoveri con sintomi (2.289 vs 3.333) e le terapie intensive (362 vs 504). In dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si registrano le seguenti variazioni:

Decessi: 221 (-46,2%)

Terapia intensiva: -142 (-28,2%)

Ricoverati con sintomi: -1.044 (-31,3%)

Isolamento domiciliare: -31.756 (-31,1%)

Nuovi casi: 7.262 (-36,5%)

Casi attualmente positivi: -32.942 (-31,1%)

