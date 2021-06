I dati della Fondazione Gimbe.

Il 24,5% dei sardi ha completato il ciclo vaccinale, mentre il 29,4% ha ricevuto almeno la prima dose. E’ quanto emerge dall’ultimo report della Fondazione Gimbe, che ha fornito dati confortanti anche sugli indicatori regionali.

Il ciclo vaccinale.

Per quanto concerne il ciclo vaccinale tra gli over-60 il 33,3% ha ricevuto entrambe le dosi, mentre il 43,8% solo la prima. Nella fascia d’età 70-79 anni sono il 40,8% ad aver completato il ciclo, mentre il 43,9% ha ricevuto solo la prima dose. Ancora contrastanti le percentuali che riguardano gli over-80. In questo caso il 80,1% ha ricevuto entrambe le dosi e solo il 9% la prima. Costituiscono il 17,6%, invece, gli over-60 che non hanno ricevuto alcuna dose di vaccino.

Complessivamente nell’isola sono stati vaccinati il 24,5% degli aventi diritto con entrambe le dosi e il 29,4% hanno ricevuto la prima dose.

(Visited 132 times, 132 visits today)