L’annuncio di Ita per la continuità territoriale in Sardegna.

“Questa svolta positiva è la garanzia della continuità nel servizio aereo, ed è la prova che la Regione ha bene operato in tutti questi mesi, predisponendo un sistema di continuità accettato dal mercato e in linea con le regole nazionali ed europee”. Lo afferma il presidente della Regione Christian Solinas, commentando l’annuncio di Ita Airways di voler operare per un anno sulle rotte in continuità territoriale da e per la Sardegna senza compensazioni.

“Tutta l’amministrazione – prosegue il presidente – è stata fortemente impegnata per garantire continuità e certezza nel servizio, con un lungo e articolato negoziato con la Commissione europea, con l’aiuto del Ministero e della rappresentanza italiana presso la Commissione, per riportare e garantire la continuità sulle rotte storiche”.

“Questa nuova prospettiva – evidenzia il presidente – garantisce serenità non solo ai viaggiatori sardi, ma anche agli operatori turistici che possono finalmente programmare il loro lavoro potendo contare su una prospettiva certa e affidabile. È la migliore garanzia in vista della prossima stagione turistica – aggiunge il presidente Solinas – a beneficio dell’intero tessuto economico e produttivo della Regione. E suona anche, ancora una volta, come una smentita delle previsioni volutamente catastrofiche di chi ha cercato di piegare un interesse primario della nostra terra alle proprie esigenze di strumentale propaganda politica”.

“Siamo molto soddisfatti – dice l’assessore ai Trasporti Giorgio Todde – per aver ottenuto un risultato che conferma il buon lavoro fatto dalla Regione. La manifestazione di interesse di Ita Airways, la compagnia di bandiera, è un passo fondamentale per mettere in sicurezza la continuità territoriale garantendo il diritto alla mobilità dei sardi e consentendo la migliore programmazione della stagione turistica da parte di tutti gli operatori”.