Non c’erano abbastanza posti sull’aereo da Linate.

Rischia di assumere del grottesco la vicenda della continuità territoriale da e per Olbia. Un esempio di come si stia dimostrando molto complicato garantire la mobilità ai residenti in Sardegna si è avuto, ieri sera, all’aeroporto di Milano Linate, proprio a poche ore dall’accordo tra le compagnie per garantire i voli fino a Pasqua.

Alcuni passeggeri, in possesso del biglietto di Air Italy per Olbia, sono stati lasciati a terra da Alitalia, perchè l’aereo di quest’ultima era al completo. Si sono vissuti veri attimi di tensione all’aeroporto milanese. I passeggeri sono poi ripartiti in serata.

