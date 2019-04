Colpo in una gioielleria del centro, arrestato il rapinatore

Le indagini dei carabinieri.

Lo scorso 10 aprile è stata perpetrata una rapina ai danni della gioielleria “Cadoni”, a Sassari in Corso Vittorio Emanuele.

Nella circostanza, un soggetto ha chiesto pretestuosamente alla commessa di mostrargli una catenina d’oro per un regalo. L’impiegata, insospettita dall’atteggiamento nervoso del presunto acquirente, ha cercato di prendere tempo telefonando al titolare.

Resosi conto che la situazione non si stava evolvendo secondo i suoi piani, il soggetto in questione si è mostrato improvvisamente aggressivo, intimando alla donna di lasciare il telefono, dietro la minaccia che, in caso contrario, avrebbe fatto entrare nel negozio altri suoi complici.

La commessa ha iniciato ad urlare; a questo punto, vistasi sfuggire di mano la situazione, il rapinatore ha afferrato un tablet che era presente sul bancone e fuggiva dileguandosi nelle vie limitrofe.

Immediate sono state avviate le ricerche del fuggiasco, con l’attivazione della sezione operativa del nucleo operativo radiomobile della compagnia carabinieri di Sassari a condurre le indagini. Sono stati vagliati vari profili sulla base della descrizione fornita dalla vittima e della conoscenza dettagliata del tessuto criminale sassarese del reparto dell’Arma.

Analogamente a quanto già verificatosi negli ultimi mesi, i carabinieri della Compagnia di Sassari sono riusciti infine ad individuare il presunto rapinatore nel giro di un paio di giorni, identificandolo in C.M., Ozierese di 26 anni. in considerazione, inoltre, della condizione di senza fissa dimora di C.M. e del conseguente concreto pericolo di fuga, questi è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per la rapina in questione.

Fermo che nella mattinata odierna è stato convalidato, con contestuale disposizione da parte del Gip del Tribunale di Sassari, della misura della custodia cautelare in carcere.

