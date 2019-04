Grande prova nella competizione regionale.

Domenica 7 aprile il Palazzetto Polifunzionale di Tempio Pausania ha accolto l’ultima Gara Regionale del Campionato Sardegna Majorettes e Twirling N.B.T.A. 2019, valevole per l’accesso alla finale nazionale di Lignano Sabbiadoro, prevista a fine maggio.

L’organizzazione della Gara Regionale è stata curata dal presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Latin Majorettes di Tempio Pausania Silvana Cossu, che per l’occasione, era in doppia veste federale, con la collaborazione dei soci e dei genitori della sue atlete. Alla gara regionale erano presenti le Associazioni di : Samassi, Sanluri, Olbia e naturalmente anche i padroni di casa, che dopo la parata ufficiale per la presentazione delle squadre e delle atltete, hanno esibito gli esercizi nelle diverse categorie, come previsto dal Regolamento federale, che sono stati giudicati da Viviana Tudisco,giudice nazionale NBTA, coadivuata da Silvana Cossu ,presidente regionale N.B.T.A.. Per lo schieramento delle atlete erano presenti i commissari di campo Marisa Desini di Dorgali e Rita Pitturru di Oibia .

Alla fine della gara regionale Samassi ha ottenuto 8 primi posti e 3 secondi posti, Sanluri 1 primo posto e 1 secondo posto, Olbia 2 primi posti e 1 secondo posto e Tempio Pausania 1 primo posto.

Per questo appuntamento la coach delle Latin Silvana Cossu, ha inserito, l’unica esibizione presentata, nella categoria “Traditional Pom Pom”, creando una coreografia che ha saputo rivalutare la figura storica della majorettes che eseguiva le performance solamente con l’accompagnamento bandistico. L’esibizione ha ottenendo un punteggio inaspettato che ha soddisfatto tutta la squadra.vAlla gara regionale era presente anche Radio Internazionale Costa Smeralda, partner ufficiale della Federazione nazionale e regionale N.B.T.A. con Luisa Cardinale che ha presentato la manifestazione sportiva e il DJ Michele Degortes che ha coordinato il service.

Alle premiazioni era presente per l”Amministrazione Comunale di Tempio Pausania, che ha patrocinato la gara regionale, il vice sindaco Gianni Addis che ha usato parole lodevoli per Le Latin Majorettes, definendo la loro attività sportiva un’eccellenza del terriitorio e per questo sono state sempre inserite nelle manifestazioni più importanti della città, come il Carnevale e gli eventi natalizi. Il Vice Sindaco, ha ringraziato tutte le atlete e gli accompagnatori delle associazioni che hanno condiviso questo appuntamento.

