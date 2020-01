Le proposta di legge del Movimento 5 Stelle.

Lunedì 13 gennaio il Gruppo del Movimento 5 Stelle presenterà la proposta di legge n. 27 per il “Contributo per l’acquisto dei prodotti senza glutine in favore dei soggetti affetti da malattia celiaca”, prima firmataria la capogruppo Desirè Manca.

La conferenza di presentazione si terrà nella sala stampa del Consiglio regionale, a Cagliari, alle ore 9 e 30.

