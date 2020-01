L’uomo poi si è presentato in caserma.

Dopo una violenta lite con il padre e il fratello un 45enne ha deciso di bruciare le loro auto a Uta.

L’uomo, un carabiniere in congedo, aveva discusso perché, secondo i 2, se ne restava sempre in casa senza cercare lavoro. Così al termine della lite, preso dalla rabbia il 45enne ha dato fuoco alle 2 auto del fratello e del padre. Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del fuoco per spegnere le fiamme.

Subito dopo l’uomo si è presentato in caserma per denunciare ciò che aveva fatto ed è stato arrestato per incendio e danneggiamento. Sarà processato oggi per direttissima.

