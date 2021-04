E’ attesa in queste ore la proroga dell’ordinanza Regionale che regola gli arrivi in Sardegna. Attualmente le disposizioni sono in vigore fino alla mezzanotte di oggi, ma con tutta probabilità saranno estese fino al 30 aprile.

Non dovrebbero essere previste modifiche, quindi chi sbarca in Sardegna, a meno che non abbia già ricevuto la seconda dose del vaccino o non sia in possesso di un certificato di negatività effettuato nelle 48 ore precedenti continuerà ad avere tre opzioni. La prima è quella di eseguire un tampone rapido direttamente all’arrivo. Altrimenti potrà scegliere di eseguire il test entro 48 ore dallo sbarco oppure di restare in isolamento fiduciario per 10 giorni. Intanto dal 22 marzo per vigilare sul rispetto delle norme è sceso in campo anche il Corpo Forestale.

