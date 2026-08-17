Controlli a Olbia, oltre 700 persone identificate dalla polizia

La polizia di Stato di Olbia ha identificato centinaia di persone durante i controlli.

Più controlli nelle strade e nelle piazze di Olbia per rafforzare la presenza delle Forze dell’Ordine e prevenire episodi di illegalità. Nelle ultime due settimane la polizia di Stato ha intensificato l’attività di controllo del territorio, concentrando l’attenzione soprattutto sulle zone centrali della città e sui luoghi considerati maggiormente esposti a fenomeni di illegalità. Il dispositivo ha interessato, in particolare, via Vittorio Veneto, via Fiume d’Italia, piazza Regina Margherita e il centro cittadino. Le verifiche sono state organizzate attraverso servizi sistematici e mirati, con una presenza più assidua delle pattuglie, numerosi posti di controllo e una capillare attività di identificazione delle persone presenti nelle aree interessate.

Identificate oltre 700 persone dalla polizia di Olbia.

A operare sono stati gli equipaggi delle Volanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Olbia, affiancati dagli agenti del Reparto Prevenzione Crimine “Sardegna” di Abbasanta. La collaborazione tra le pattuglie del commissariato e il reparto specializzato ha consentito di ampliare il dispositivo sul territorio e di aumentare la capacità di controllo nelle diverse zone della città. Nel corso delle operazioni sono state controllate più di 700 persone e numerosi veicoli. Gli accertamenti sono stati effettuati sia attraverso pattugliamenti a piedi sia mediante diversi posti di controllo predisposti lungo le strade interessate dal servizio.

Diverse persone sono state denunciate.

Una parte delle verifiche ha riguardato anche cittadini stranieri. In questi casi gli operatori hanno effettuato gli accertamenti necessari per verificare la regolarità della posizione sul territorio. L’attività ha portato inoltre all’individuazione di alcune persone nei cui confronti sono stati adottati provvedimenti di denuncia all’autorità giudiziaria. Gli accertamenti effettuati durante i servizi hanno quindi consentito di far emergere situazioni che hanno richiesto ulteriori provvedimenti da parte degli organi competenti.

La strategia di prevenzione.

Il rafforzamento dei controlli rientra nella strategia di prevenzione predisposta dalla polizia di Stato. L’obiettivo del dispositivo non riguarda soltanto il contrasto dei fenomeni delittuosi, ma anche il mantenimento di una presenza visibile e continuativa nelle aree della città maggiormente frequentate o considerate più esposte. I servizi di controllo non sono destinati a esaurirsi con le operazioni svolte nelle ultime due settimane. La polizia di Stato ha infatti previsto la prosecuzione dell’attività anche nei prossimi giorni, con l’impiego coordinato degli equipaggi del Commissariato di Olbia e dei reparti specializzati. I controlli continueranno attraverso pattugliamenti e verifiche mirate nelle diverse aree della città. Particolare attenzione verrà dedicate alle zone individuate come maggiormente esposte e ai luoghi caratterizzati da una più intensa presenza di persone.







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