Incendi, allerta arancione in Gallura: rischio elevato

L’allerta incendi in Gallura.

La Gallura si prepara a una giornata fortemente caratterizzata da un elevato rischio di incendi. La Protezione Civile della Sardegna ha infatti diramato per martedì 18 agosto un bollettino con pericolosità alta, codice arancione, valido per l’intera giornata. L’allerta interessa la Zona D e prevede la fase operativa regionale di “Attenzione rinforzata“. Il provvedimento entrerà in vigore alle 00:01 di martedì 18 agosto e resterà valido fino alle 23:59 dello stesso giorno.

Il livello di pericolosità indicato dalla Protezione Civile segnala condizioni ambientali nelle quali un eventuale incendio, una volta innescato, potrebbe svilupparsi rapidamente e assumere dimensioni difficili da contenere. In particolare, secondo la classificazione prevista dal bollettino, in presenza di un innesco l’incendio potrebbe raggiungere un’intensità tale da non poter essere contrastato agevolmente dalle sole forze ordinarie, anche qualora queste vengano potenziate. In uno scenario di questo tipo potrebbe quindi essere necessario l’intervento della flotta aerea statale.

Con l’avvicinarsi della giornata indicata dal bollettino, l’attenzione viene dunque rivolta alla prevenzione e alla tempestiva segnalazione di eventuali focolai. Il tutto in un periodo dell’anno nel quale le condizioni ambientali possono favorire l’innesco e la diffusione degli incendi.







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