I controlli del Corpo Forestale della Regione.

Gli agenti del Corpo Forestale della Regione proseguono i controlli nelle campagne e nelle zone costiere per vigilare sul rispetto delle norme di sicurezza, in modo particolare da parte di coloro che nelle settimane scorse sono giunti in Sardegna per riversarsi nelle case al mare.

L’inosservanza delle Ordinanze del presidente della Regione comporta le conseguenze previste dall’articolo 650, con arresto fino a 3 mesi e sanzione. Oggi sono stati effettuati 557 controlli, oltre 100 più di ieri, 28 in area Cagliari, 23 Iglesias, 88 Oristano, 138 Sassari, 91 Tempio, 119 Nuoro, 47 Lanusei. Sono state sanzionate 6 persone. Un controllo svolto a Platamona ha comportato anche l’inseguimento di un automobilista che non si è fermato all’alt degli agenti, e che ha accelerato cercando di far perdere le proprie tracce in una strada di campagna.

È stato denunciato. Quella svolta dai forestali è un’opera preziosa, ha sottolineato ancora una volta il presidente della Regione Christian Solinas. È fondamentale che tutti rispettino le regole e i nostri agenti forestali saranno giustamente inflessibili.

(Visited 81 times, 101 visits today)