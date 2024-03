Auto contromano all’ingresso di Olbia, il salvataggio di un camionista

Hanno imboccato la quattro corsie dall’aeroporto verso l’uscita di Olbia, ma erano contromano ed è intervenuto un camionista. “Verso le 10,30 di stamattina ho lasciato il deposito dell’azienda per cui lavoro e dovevo andare verso il porto – spiega Pierfranco, camionista di Sassari che lavora a Olbia -. Mi stavo immettendo sulla quattro corsie col mio autoarticolato e in quel tratto la preoccupazione è per chi arriva da sinistra e magari corre. Ma, appena entrato, ho visto che il pericolo arrivava dall’altra parte”. Si è accorto di un’utilitaria scura che camminava vicino alla barriera spartitraffico della Sassari-Olbia, ma nella corsia di marcia sbagliata.

Dopo un primo momento di preoccupazione si è reso contro di una circostanza fortunata. “Il casoha voluto che li incontrassi proprio all’altezza di uno svincolo – racconta -. Erano due uomini di una certa età con la faccia spaesata. Per fortuna avevo il mio autoarticolato, bello grande e visibile, e mi son fermato in mezzo alla strada. Gli ho urlato di spostarsi e hanno realizzato subito cosa stava succedendo e si sono messi in salvo”. Il camionista sassarese, che ha documentato la scena con la sua videocamera di bordo, ricorda che “sotto quel cavalcavia c’è spesso il posto di blocco della Stradale, ma proprio oggi non c’era”.

Ecco le immagini riprese dal camion:

