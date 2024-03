Schiacciato dal trattore che si ribalta, la vittima è un agricoltore di Buddusò

Schiacciato dal trattore, muore 58enne di Buddusò

Tragedia nelle campagne di Nughedu San Nicolò, un trattore si è ribaltato e non c’è stato nulla da fare per un agricoltore di Buddusò. I vigili del fuoco di Ozieri sono intervenuti verso le 7.30 di stamattina in una zona impervia. Non è stato infatti semplice raggiungere il luogo dell’incidente.

Giunti sul posto hanno trovato il trattore ribaltato e non è stato possibile far nulla per salvare il Pierpaolo Bacciu, 58enne di Buddusò. In quel tratto delle campagne di Nughedu San Nicolò sono intervenuti anche l‘elisoccorso e un’ambulanza del 118, ma purtroppo non è servito. Sul posto anche i carabinieri che stanno cercando di ricostruire la dinamica di questo ennesimo incidente mortale sul lavoro.

