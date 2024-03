Il Talent Day sbarca all’Alberghiero, alla ricerca di giovani lavoratori

La terza edizione del Talent Day cambia sede e ha delle novità.

Il Talent Day giunge alla sua terza edizione e sbarca ad Arzachena per la prima volta. A differenza delle prime due si svolgerà nell’istituto Alberghiero Ipsar “Costa Smeralda” il 13 marzo. L’evento, organizzato da Fipe e Confcommercio, nasce per far incontrare domanda e offerta di lavoro nel settore turistico della Gallura.

L’organizzazione dell’evento è nata dalla sinergia tra l’Ipsar “Costa Smeralda”, il Comune di Arzachena, Fipe e Confcommercio, sarà dedicato non solo al settore della ristorazione, ma la novità principale di quest’anno è che si rivolgerà anche al mondo del ricettivo.

Il Talent Day comincerà la mattina, dalle 10 alle 12:30 con il convegno “I pubblici esercizi per il futuro dei giovani”, mentre il pomeriggio, dalle 15 alle 18, ci saranno i colloqui di lavoro che vedranno più di 150 partecipanti dell’Alberghiero di Arzachena e Budoni, più gli esterni che cercano lavoro ( qui il link), e una trentina di aziende della Gallura. Ci saranno ospiti speciali come lo chef stellato Claudio Sadler, Nicola Fenu, ex studente Ipsar e oggi noto bartender e Il professore di marketing dell’Università di Sassari, Giacomo Del Chiappa.

La presentazione dell’evento.

Questa mattina si è tenuta presso la sede di Confcommercio Olbia una conferenza stampa di presentazione dell’evento, dove erano presenti gli organizzatori del Talent Day. “Un evento unico”, così lo definisce il presidente Fipe Confcommercio Gallura, Marco Mura, per il coinvolgimento di tutti gli addetti del settore di tutto il territorio gallurese, non solo Olbia. “Si è capito finalmente che bisogna lavorare insieme – ha dichiarato -, questo è un risultato eccezionale perché ci siamo accorti che in questo tavolo abbiamo le risorse giuste per partire”.

L’obiettivo del Talent Day, soprattutto di questa edizione, è quello di orientare gli studenti e valorizzare i propri studi per spenderli nel mercato di lavoro del settore turistico. “Spesso i giovani vengono penalizzati da uno scorretto orientamento che parte dalle scuole medie che penalizza gli istituti professionali”, dichiara il preside dell’Alberghiero, Antonello Pannella.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui