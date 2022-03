Nel nuovo numero di Borghi & Città Magazine si parlerà di La Maddalena.

Da sabato è in edicola e online il nuovo numero di Borghi & Città Magazine. In copertina ampio spazio è stato dedicato alla Sardegna, in particolare a La Maddalena, Castelsardo e Bosa, luoghi affacciati sul mare.

Un reportage, inoltre, è stato effettuato a Lollove, nella Barbagia di Nuoro, considerato il luogo adatto per disintossicarsi dal digitale. Il borgo è offline e ci si scollega dalla rete per imparare cose utili, come fare il pane o coltivare l’orto.