Il cordoglio di Olbia per la morte di Mario Dettori: aveva 48 anni

L’ultimo saluto a Mario Dettori.

Ieri la chiesa parrocchiale della Sacra Famiglia, a Olbia, si è riempita di commozione per commemorare la vita di Mario Dettori, l’imprenditore di 48 anni tragicamente scomparso nell’incidente stradale verificatosi in via Roma la sera del 26 dicembre.

Mario, noto come il titolare dell’officina Vetrocar situata in via Pitagora, si trovava a percorrere via Roma a bordo del suo scooter, dirigendosi verso l’uscita dalla città. Purtroppo, durante il tragitto, ha perso il controllo del suo mezzo, forse a seguito di un impatto con un cordolo, finendo fuori strada con violenza. L’impatto è stato devastante, con la sua moto che ha centrato con forza un albero sul marciapiede, causando una successiva caduta rovinosa sull’asfalto.

Le condizioni erano apparse estremamente gravi fin dai primi soccorsi, tanto che è deceduto pochi minuti dopo il ricovero al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II. Il dolore e lo sgomento hanno avvolto la comunità olbiese, che si è riunita nella parrocchia per rendere omaggio a questo imprenditore stimato e piangere la sua improvvisa perdita.

L’impegno e la passione di Mario Dettori per la sua attività imprenditoriale e la sua presenza positiva nella comunità sono stati ricordati da amici, familiari e conoscenti che hanno partecipato ai suoi funerali. La sua assenza lascerà un vuoto tangibile nella vita di coloro che lo conoscevano, sottolineando l’importanza di apprezzare ogni momento e di riflettere sulla fragile natura della vita.

