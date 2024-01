Lutto per il Coro Olbia folk ensemble, addio al fondatore Renzo Deiana

Il Coro Olbia folk ensemble piange Renzo Deiana

“Il Coro Olbia Folk Ensemble, piange per la morte del suo amico e presidente fondatore Renzo Deiana“, annunciano su Facebook. “Persona dal cuore buono e nobile, gentile e generoso. Grande appassionato di musica corale, lui stesso per tanti anni è stato cantore e fondatore del Coro L. Perosi – ricordano -. Ci lascia in silenzio, come suo stile, un amico speciale di lungo viaggio, con cui abbiamo condiviso tantissimi anni di musica e di vera amicizia”.

“Ciao Renzo è difficile salutarti, ma siamo certi che ci ritroveremo tutti a cantare nel regno di Dio. Niente è perduto davanti al Signore, tutte le cose buone, l’amicizia, la gentilezza, la tua disponibilità verso gli altri. Tutte belle esperienze di vita terrena rimarranno in eterno. Addio Renzo gli amici dell’Olbia Folk Ensemble”.

