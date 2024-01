Stop ai treni per Olbia, 4 mesi con i bus: tempi più lunghi e meno posti

Trenitalia e i lavori sulla rete: stop ai treni per Olbia, in campo i bus

Dall’8 gennaio al 5 maggio non ci saranno più treni a Olbia: a causa di un intervento sulla rete ci si potrà muovere soltanto con i bus. “Per lavori infrastrutturali sulla linea ferroviaria Macomer-Ozieri Chilivani – annunciano da Trenitalia -, la circolazione dei treni Regionali da Macomer verso Sassari, Olbia, Porto Torres Marittima e Golfo Aranci sarà interrotta e il servizio sarà effettuato tramite bus“.

“L’interruzione lascerà invariata l’offerta a sud di Macomer – si legge -. I treni provenienti da Cagliari circolano regolarmente e si fermano nel capoluogo del Marghine. Da lì i viaggiatori che intendono proseguire il loro viaggio verso il nord dell’Isola lo potranno fare utilizzando il servizio bus a loro disposizione.

Nel dettaglio: i treni provenienti da Cagliari si fermano a Macomer ed i viaggiatori proseguono in bus verso Sassari, Olbia, Porto Torres Marittima, Golfo Aranci e viceversa. Rimangono confermati e invariati anche i treni delle linee Sassari-Porto Torres Marittima, Olbia-Golfo Aranci e della Olbia-Sassari e viceversa.

“La riprogrammazione del servizio comporterà modifiche degli orari e l’aumento del tempo di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale. I posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio effettuato con i treni. Sui bus non è ammesso il trasporto bici, non sono ammessi animali di grossa taglia eccetto i cani guida per non vedenti”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui