Il gruppo Olbia Folk Ensemble.

Molti artisti musicali locali si sono organizzati per trasmettere la loro musica a casa. Anche il gruppo Olbia Folk Ensemble, conosciuto in città per il loro canto tradizionale, ha deciso di emozionare il pubblico a domicilio.

Il cantante baritono Cristiano Deriu e direttore ci spiega come è nata la sua iniziativa, quella di montare un collage di voci sulle note di “No potho reposare”. Il video ha fatto incetta di visualizzazioni, quasi 4000 in due giorni.

“È nata per gioco, perché non potevamo restare fermi”, ha detto Deriu che di professione fa il commerciante e ha una dote di famiglia, quella del canto. Così ha messo appunto l’idea del video, apparso sulla pagina ufficiale del gruppo musicale.

“Alcuni hanno risposto bene alla proposta e mi hanno mandato il materiale da casa”, aggiunge il componente della band di Olbia. In seguito è cominciato il lavoro di montaggio del video, che ha richiesto un impegno articolato di un paio di giorni per mettere a tema i vari video e formare un coro musicale.

La band Olbia Folk Ensemble nasce nel 2008, da cinque amici appassionati di canto sardo di Olbia e della Gallura, con esperienza canora trentennale. “Ci esibiamo nelle festività come s’Iscraventu e San Simplicio che purtroppo quest’anno sono saltate – ha detto Deriu -. Per noi è stato impegnativo organizzarci a distanza perché non eravamo abituati e ci vuole tempo, ma la passione nel campo è tanta”.

La scelta del nome, molto internazionale e multilingue del gruppo, è data dalle loro esibizioni anche nei palcoscenici internazionali, come in Slovacchia nel 2015. “Abbiamo collaborato con il celebre Tony Derosas nel disco pubblicato nel 2016”, conclude Deriu.

