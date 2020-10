Coronavirus, 127 nuovi casi in Sardegna: 82 tra Sassari e la Gallura

Il bollettino della protezione civile in Sardegna.

Oggi in Sardegna sono stati registrati 127 casi positivi al coronavirus. Sale quindi 4.608 (+127) il totale dei casi positivi sull’Isola. Lo ha comunicato la Protezione civile nel consueto bollettino di giornata

Oggi si registra una nuova vittima che porta il totale delle morti dall’inizio dell’emergenza a 161. Sono invece 129 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi , mentre sono 19 i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 2.322.

Sul territorio, dei 4.608 casi positivi complessivamente accertati, 706 (+22) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 510 (+11) nel Sud Sardegna, 357 (+11) a Oristano, 677 (+1) a Nuoro, 2.358 (+82) a Sassari.

