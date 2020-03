Primo contagiato da coronavirus a Padru.

E’ stato preso in carico dal servizio sanitario l’uomo di Padru risultato positivo al test sul coronavirus. Sono stati individuati i primi contatti avuti dal soggetto e sono iniziate, a cura delle autorità sanitarie, le procedure cautelari per l’isolamento.

I familiari dell’asintomatico e tutte le persone che sono venute in contatto diretto con la persona infettata, sono già stati messi in quarantena e la situazione è monitorata continuamente dai servizi sanitari. Al momento, tuttavia, non si è reso necessario il ricovero“.

“Si rinnova l’invito a tutta la cittadinanza ad osservare scrupolosamente le linee di comportamento emanate dal Governo e dalla Regione – ha affermato il sindaco Antonio Satta -. Soprattutto riguardo al divieto di spostamento, che può avvenire soltanto per comprovate esigenze di lavoro, per necessità indifferibili e per importanti esigenze sanitarie“.

