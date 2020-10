Coronavirus, nuovo decesso in Sardegna: morto un 78enne di Mamoiada

Sale il numero delle vittime in Sardegna.

Nuovo decesso in Sardegna per coronavirus che porta il totale delle morti dall’inizio dell’emergenza a 161. Si tratta di un 78enne di Mamoiada risultato positivo al coronavirus dopo che era stato portato all’ospedale di Nuoro per una caduta.

“È una di quelle notizie che non si vorrebbe mai dare – commenta il sindaco di Mamoiada Luciano Barone – .Ieri pomeriggio, a causa di una crisi respiratoria, soprppraggiunta ad un quadro clinico complicato, è venuto a mancare un nostro concittadino che risultava positivo al coronavirus. Non mi stancherò mai di ricordarvi che il rispetto delle prescrizioni minime: uso della mascherina, distanziamento sociale e lavaggio frequente delle mani possono fare la differenza. Sopratutto nei luoghi e nelle situazioni in cui siamo esposti a maggiore rischio. Ne va della tutela della parte più esposta e debole della nostra comunità”.

