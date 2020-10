La decisione del Tar.

E’ arrivata la decisione del Tar che ha bocciato i test obbligatori per chi vuole entrare in Sardegna. L’ordinanza, già sospesa in via cautelativa dopo il ricorso del Governo, prevedeva infatti dei test per chi vuole entrare nell’isola oppure di essere in possesso di un certificato di negatività.

Acconlto dunque il ricorso presentato dall’Avvocatura di Stato secondo il quale l’ordinanza sarebbe in contrasto con l’articolo 16 della Costituzione, che prevede la libera circolazione delle persone. La decisione dei giudici quindi potrebbe anche annullare anche, per la parte relativa ai test, la proroga firmata dal presidente Solinas martedì e valida fino al 23 di ottobre.

