Si trattava di una broncopolmonite.

Il pronto soccorso dell’ospedale Sirai di Carbonia è rimasto isolato, nella tarda mattina di oggi, per un caso sospetto di coronavirus. Il reparto è rimasto isolato per quasi due ore, in attesa degli esiti degli esami e che venissero sciolte le riserve.

Alla fine si è trattato solo di una broncopolmonite, ma la situazione che si è vissuta quest’oggi all’ospedale Sirai è stata surreale, con le mascherine distribuite al personale e i pazienti meno gravi, che non venivano fatti entrare.

