L’incendio in uno scantinato di via Ancona.

Fiamme in uno scantinato di via Ancona a Olbia. Per cause ancora in corso d’accertamento, le fiamme si sono propagate nel locale sotto le casa, intorno alle 15,50.

Subito sul posto sono state inviate 2 squadre dei vigili del fuoco di Olbia, che in breve tempo hanno domato le fiamme e provveduto alla bonifica dei locali. Le cause sono allo studio delle forze dell’ordine. Presenti sul posto anche i carabinieri.

