Coronavirus a Santo Stefano, le persone negative pronte per lasciare l’isola

Via libera dall’Ats.

C’è il via libera da parte dell’Ats Sardegna per le 444 persone che si trovano sull’isola di Santo Stefano e sono risultate negative al tampone per il coronavirus e potranno lasciare il resort.

Emergono anche nuovi particolari sui 26 casi positivi riscontrati: 25 sono del personale mentre uno solo è un turista. Al momento comunque tutti sembrano stare bene.

“Dei 25 del personale solo 3 sono residenti a La Maddalena. Fra i 3, due casi ci erano già conosciuti. Il terzo si aggiunge. Uno solo di questi è a La Maddalena da tempo antecedente, gli altri sono ancora a Santo Stefano.

I dipendenti sono circa per metà sardi di diverse località”, ha comunicato il sindaco di La Maddalena.

Molto probabilmente le persone positive resteranno sull’isola di Santo Stefano per la quarantena, salvo casi che richiedano spostamenti per un’eventuale ricovero ospedaliero.

