Positivo al coronavirus viene trasportato da Olbia a Cagliari con un elicottero militare

E’ il primo trasporto di questo tipo.

Nella serata di domenica 30 agosto, un elicottero dell’Aeronautica Militare, ha effettuato il trasporto di un paziente affetto da polmonite e positivo al coronavirus da Olbia a Cagliari.

L’uomo, un sessantanovenne, è stato trasportato su richiesta della prefettura di Sassari da Olbia a Cagliari, dove è atterrato alle 18:30 dopo un’ora di volo, per essere poi immediatamente ricoverato presso l’ospedale “G. Brotzu”.Il paziente è stato trasportato in bio-contenimento a bordo di una speciale barella isolata fornita dal 118 e assistito costantemente da una equipe medica.

E’ la prima volta che un elicottero HH-212 dell’Aeronautica Militare viene utilizzato per effettuare un trasporto in bio-contenimento. Il 15° Stormo dell’Aeronautica Militare, con i suoi elicotteri ed i suoi equipaggi specializzati in Ricerca e Soccorso, ha concorso alle attività di contrasto al Coronavirus sin dalle prime fasi dell’emergenza, effettuando trasporti di pazienti, equipe mediche e materiale sanitario.

In particolare gli elicotteri HH-101, con il supporto anche di equipaggi del 9° Stormo di Grazzanise, sono stati utilizzati come “ambulanze volanti” grazie alla loro capacità di trasportare pazienti in modalità di bio-contenimento attraverso speciali barelle isolate A.T.I. (Aircraft Transit Isolator).

