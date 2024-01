I corsi di bagnino a Olbia.

Il nuovo corso di Bagnino di Salvataggio, in programma a partire dal 27 gennaio, a Olbia, offre un’opportunità formativa completa attraverso lezioni teoriche e pratiche. L’obiettivo principale del corso è acquisire competenze cruciali, tra cui tecniche di salvataggio, conoscenza delle procedure di primo soccorso (disostruzione delle vie aeree, gestione di traumi, utilizzo del defibrillatore semiautomatico), e familiarità con le normative del settore.

L’accesso al corso richiede buone capacità natatorie, idonee condizioni psicofisiche e un’età minima di 16 anni. È importante notare che, a partire dal prossimo 30 marzo, l’età minima sarà innalzata a 18 anni a seguito di una riforma dei corsi per il conseguimento del brevetto.

Il Brevetto di Bagnino di Salvataggio non solo conferisce un titolo professionale di merito per l’arruolamento volontario nella Marina Militare, ma offre anche opportunità di credito formativo per gli scrutini finali delle scuole superiori e per l’impiego dei militari in compiti correlati al brevetto, con autorizzazione del Ministero della Difesa.

Al termine del corso, gli aspiranti bagnini affronteranno un esame teorico e pratico, supervisionato da una commissione presieduta da un ufficiale della capitaneria di porto. Il corso prevede anche progetti in collaborazione con associazioni che coinvolgono gli studenti delle scuole dell’obbligo, ampliando l’ambito formativo a un pubblico più ampio.

