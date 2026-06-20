Il provvedimento sulle auto abbandonate a Olbia introduce un limite di 24 ore per la sosta nel parcheggio.

Un intervento mirato per contrastare il fenomeno delle auto abbandonate nel piazzale De Rosa a Olbia prende forma con una nuova decisione dell’amministrazione comunale. Il Comune ha infatti stabilito un limite massimo di 24 ore consecutive per la sosta nel piazzale De Rosa, area che negli ultimi mesi aveva registrato criticità legate al degrado.

Il provvedimento nasce dopo una serie di interventi effettuati dall’Aspo nel parcheggio situato vicino al parco Fausto Noce. Le operazioni hanno permesso di rimuovere rifiuti, erbacce e carcasse di veicoli lasciati a lungo nell’area.

Il fenomeno e gli interventi.

Negli ultimi tempi il piazzale era diventato un punto critico, con veicoli lasciati in sosta per periodi prolungati. In alcuni casi le auto erano state utilizzate come ricoveri di fortuna o smontate per recuperare pezzi, creando situazioni di degrado diffuso.

Per affrontare il problema, l’amministrazione ha introdotto la limitazione temporale della sosta e l’obbligo di utilizzo del disco orario. Il rispetto della durata massima di permanenza consentirà un maggiore ricambio dei veicoli e un uso più equilibrato degli spazi disponibili.

Le regole per la sosta.

La nuova disposizione non riguarda i veicoli utilizzati da persone con disabilità, che restano esclusi dal limite temporale. L’obiettivo della misura è organizzare meglio l’accesso al parcheggio, garantendo maggiore disponibilità agli utenti.

Il provvedimento intende anche assicurare un utilizzo ordinato delle aree pubbliche, con particolare attenzione ai residenti e alle attività presenti nelle zone limitrofe. La regolamentazione della sosta punta a evitare situazioni di abbandono prolungato e a facilitare l’accessibilità.

Le azioni future.

Dopo gli interventi di pulizia, l’amministrazione ha annunciato ulteriori misure per il controllo della zona. Tra queste rientra l’installazione di sistemi di videosorveglianza, che dovranno contribuire a prevenire nuovi episodi di degrado.

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