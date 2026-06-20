Nuovi mastelli per la raccolta differenziata a Olbia, la mappa

La consegna dei nuovi mastelli per la raccolta differenziata a Olbia.
Sul territorio comunale prosegue l’attività di consegna porta a porta dei nuovi kit per la raccolta differenziata affidata alla società De Vizia Transfer S.p.a. di Olbia, con contestuale ritiro dei mastelli utilizzati in precedenza. L’operazione viene portata avanti in modo progressivo e interesserà diverse aree della città nel periodo compreso tra il 22 e il 27 giugno.
In questa fase la distribuzione coinvolgerà piazza Brigata Sassari, via Abruzzi, via Adua, via Ancona, via Andrea Doria, via Anglona, via Antonio Spano, via Arezzo, via Asti, via Avellino, via Baronia, via Basilicata, via Bolzano, via Brescia, via Brigata Sassari, via Campania, via Campidano, via Capelvenere, via Carlo Antonio Pilati, via Carlo Collodi, via Caserta, via Cecina, via Chidade, via Chieti, via Chioggia, via Cosenza, via Cremona, via Cuneo, via degli Antiquari, via degli Aranci, via degli Asfodeli, via degli Astronauti, via dei Cardi, via Dei Giunchi, via dei Mandarini, via dei Salici, via del Corbezzolo, via del Lentischio, via del Melo, via del Mirto, via del Piave vicolo A, via dell’Agrifoglio, via dell’Alloro, via delle Ginestre, via delle Salicornie.
Poi ancora in via delle Tamerici, via dell’Erica, via Edmondo De Amicis, via Fermo, via Finlandia, via Forlì, via Francesco Mario Pagano, via Gabriele D’Annunzio, via Gaetano Filangieri, via Gallura, via Giambattista Vico, via Giovanni Paisiello, via Giovanni Sircana, via Giuseppe Parini, via Goffredo Mameli, via Irlanda, via Ivrea, via Jane Austen, via Jesolo, via Latina, via Legnano, via Limbara, via Logudoro, via Magenta, via Malta, via Mantova, via Maria Lai, via Marmilla, via Melchiorre Delfico, via Molara, via Monte Grappa, via Montello, via Monza, via Parma, via Pavia, via Perugia, via Pietro Giannone, via Planargia, via Prato, via Rieti, via Salvatore Fera, via San Simplicio, via Sulcis, via Taranto, via Toscana, via Trieste, via Udine, via Varese, via Veneto, vico Brigata Sassari, vicolo dell’Ambrosia, vicolo Gioacchino Rossini e vicolo Magenta.
Durante le attività di consegna il personale incaricato da De Vizia Transfer S.p.a. richiederà un documento di identità dell’intestatario della Tari, necessario per l’associazione corretta del kit all’utenza. Nel caso in cui al momento del passaggio non fosse presente nessuno nell’abitazione, gli operatori lasceranno un avviso con le indicazioni utili per il ritiro del kit in una fase successiva.