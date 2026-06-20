Matthew Lee e Dirotta su Cuba in concerto ad Arzachena

Il concerto di Matthew Lee e Dirotta su Cuba ad Arzachena.

La grande musica dal vivo inaugura la stagione estiva 2026 nel cuore di Arzachena, con due eventi di prestigio inseriti nel progetto “Arzachena al Centro” e nel calendario degli eventi estivi del Comune. Le serate sono promosse da Golden Music Events di Alessandro Carta, in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale Arzachena Centro Storico e con il patrocinio dell’amministrazione comunale, e vedranno sul palco importanti protagonisti della musica italiana e internazionale.

Il primo appuntamento è fissato per il 7 luglio alle ore 22 con Matthew Lee. Considerato uno dei performer più straordinari del rock’n’roll contemporaneo, l’artista è apprezzato in tutta Europa per il suo travolgente talento al pianoforte e per la capacità di offrire spettacoli ad alta energia adatti a un pubblico di ogni età. Il secondo evento si terrà il 14 luglio, sempre alle ore 22, e vedrà protagonisti i Dirotta su Cuba insieme a Simona Bencini. La storica band simbolo del funky italiano torna a esibirsi con la voce inconfondibile della sua carismatica interprete, proponendo un concerto ricco di ritmo, eleganza e grandi successi storici.

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Queste due serate di alta qualità artistica nascono con l’obiettivo di valorizzare il centro storico di Arzachena, offrendo occasioni di incontro, cultura e intrattenimento sia per i residenti che per i visitatori. L’estate della città si apre così all’insegna delle emozioni dal vivo e della grande musica.

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