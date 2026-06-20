Le ultime offerte di lavoro a Olbia e in Gallura

Le offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura.

Le ultime offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura. Per mandare il curriculum è necessario connettersi al sito Sardegna Lavoro, nella sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.

Trinità d’Agultu e Vignola

A Trinità d’Agultu e Vignola cercano 10 operatori per l’igiene urbana, taglio erba, raccolta e spazzamento. Si offre contratto a tempo determinato.

Olbia

A Olbia cercano 1 merchandiser addetto al rifornimento e alla sistemazione dei prodotti sugli scaffali, 3 addetti alla cucina, 6 camerieri di sala, 1 pizzaiolo, 2 bagnini. Si offre contratto a tempo determinato.

Tempio Pausania

A Tempio Pausania cercano 1 muratore. Si offre contratto a tempo determinato.

Olbia

A Olbia cercano 10 assistenti alle vendite / scaffalisti/ cassa, 4 operatori di filiale / scaffalisti. Si offre contratto a tempo determinato.

Porto Rotondo

A Porto Rotondo cercano 1 addetto al front office, 1 commesso assistente alle vendite boutique. Si offre contratto a tempo determinato.

Legge 68.

Olbia. 1 Addetto alla gestione dei magazzini

Un’azienda cerca, per la sede di Olbia, 1 addetto alla gestione dei magazzini iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo pieno ed indeterminato. Domande entro il 13 luglio. Info nel CPI di appartenenza.

La Maddalena. 1 Addetto agli affari generali

Un’azienda cerca, per la sede di La Maddalena, 1 addetto agli affari generali iscritto alle liste della legge 68/99 articoli 1 e 8 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 4 mesi. Domande dal 22 giugno al 2 luglio. Info nel CPI di appartenenza.

Olbia. 1 Addetto a funzioni di segreteria

Un’azienda cerca, per la sede di Olbia, 1 addetto a funzioni di segreteria iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande dal 15 al 25 giugno. Info nel CPI di appartenenza.

Vari cantieri in Sardegna. 1 Carpentiere edile

Un’azienda cerca, per vari cantieri in Sardegna, 1 carpentiere edile iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di tutta la Sardegna. Il contratto sarà a tempo pieno ed indeterminato. Domande entro il 28 luglio. Info nel CPI di appartenenza.

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