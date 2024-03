Cosa fare a Olbia e in Gallura questo fine settimana? Domanda ricorrente di tutti i sabati. Iniziano le belle giornate e la voglia di uscire si fa sentire. Vediamo cosa ci propone la Gallura per oggi e domani.

Sabato 23 marzo

La Maddalena

Per gli appassionati di sport e in particolar modo di volley, alla palestra comunale di via la Marmora, alle ore 17 si disputerà stasera un importante incontro di serie B2. La squadra maddalenina US Garibaldi ospiterà la Onda Medical Sangallo Anzio, che, stando alla classifica, si rivelerà un vero osso duro sul campo. Sarà una partita sul filo del rasoio e non possiamo che fare un enorme in bocca al lupo alla US Garibaldi. Per restare aggiornati potete visitare la pagina Facebook https://www.facebook.com/events/435937935672701/

San Teodoro

Per chi ama la cultura, a San Teodoro Guido Cuileddu presenta il suo libro dal titolo “I condannati”. Ore 17 sala consiliare del municipio in via Grazia Deledda, questo l’appuntamento. A moderare l’incontro saranno Giuseppe Pisanu e Costantino Pes, interverranno invece nel corso dell’evento: Rita Deretta (Sindaca di San Teodoro), Luciana Cossu (Assessora al turismo), Vienda Vangelisti e Loretta Cuileddi (nipoti dell’autore). Per informazioni e per restare aggiornati https://www.facebook.com/photo/?fbid=934185085375387&set=a.463695455757688

Loiri Porto San Paolo

Per gli amanti del ritmo latino, come tutti i fine settimana, il Jolly Roger propone la serata “Salsaloca”. Ore 20:30 in compagnia di Gianni Berardini dj, del Maestro Pino Buttitta e l’animazione del pirata cubano Douglas Pruna. Solita promozione Pizza+bibita euro 15, dopo cena ingresso con prima consumazione. Per info e contatti https://www.facebook.com/events/968926127888609/968926131221942/

Domenica 24 marzo

Olbia

Domenica con la “Salsaloca” a Olbia, per un fine settimana spumeggiante. Grande festa di chiusura invernale della stagione latina. Appuntamento al Suite club di San Pantaleo, ore 19 con l’intrattenimento di Gianni Berardini dj e l’animazione cubana di Douglas Pruna e Ayonis Lazaro. Solita super promozione latina del “mangi tutto quello che vuoi quante volte vuoi” ingresso+gran cena buffet+1 one drink euro 20. Per info e prenotazioni https://www.facebook.com/events/761972535857443/761972562524107/

Santa Teresa Gallura

A Santa Teresa si punta sull’aggregazione sociale con la “Festa di Primavera”. Ad organizzare l’evento la consulta degli anziani in collaborazione con il comitato “Fidali 1980”. La festa si svolgerà presso il centro di aggregazione sociale in via La Funtana n. 4 con pranzo previsto alle ore 12:30 e pomeriggio danzante in compagnia del fisarmonicista Matteo Scano. Per info e prenotazioni visitare la pagina Facebook https://www.facebook.com/photo?fbid=782169430610349&set=a.310574404436523

Quindi, cosa fare a Olbia e in Gallura questo fine settimana? Rilassarsi e divertirsi scegliendo l’evento più adatto.

