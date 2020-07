Porto Rotondo prima in Italia per il costo di affitto delle ville.

La Sardegna e la Costa Smeralda entrano nella classifica stilata dal Codacons che comprende le spiagge e le ville più costose ed esclusive per trascorrere le proprie vacanze.

Nell’indagine del Codacons che ha messo a confronto le spiagge più esclusive e costose d’Italia. La Costa Smeralda è presente con l’Hotel Romazzino di Porto Cervo dove affittare un ombrellone e due lettini con la formula del servizio basic nella spiaggia costa 200 euro a persona. Scalando la classifica in vetta troviamo l’Hotel Excelsior del Lido di Venezia dove una capanna in prima fila con lettino, due sedie a sdraio con cuscini, un tavolo da spiaggia costa 453 euro al giorno.

Per quanto riguarda la classifica delle ville più costose in affitto per trascorrere le proprie vacanze a guidare la classifica è Porto Rotondo, dove per una villa di 300 metri quadrati con accesso diretto in spiaggia si arriva a spendere 4.325 euro al giorno.

