Il cosmetico che nasce tra Tempio e Sorso.

Tutto nasce dall’amore per il proprio territorio, da una filosofia naturale, da una profonda volontà di connettersi con le persone per fare rete ed un pizzico di sana follia. In un anno certamente non facile per l’imprenditoria nazionale e locale, è la dimostrazione che c’è ancora la voglia di mettersi in gioco ed esplorare nuove possibilità.

Una crema cosmetica con il vino Cannonau e le piante tipiche della Sardegna, come l’elicriso e il rosmarino per darle un profumo aggiuntivo. Il suo nome è Olieddu, che è anche la zona dove viene coltivata l’uva usata per fare la crema. A produrla il Laboratorio cosmetico Erbe di Sardegna di Tempio Pausania insieme a Mario Bagella, un viticoltore 30enne di Sorso.

L’idea è partita da due grafici di Sassari, Alessandro ed Enrico della Dgt, che ne hanno parlato con Bagella e Lucia Cascioni, titolare del laboratorio di Tempio. Una crema cosmetica usando il vino Cannonau, l’elicriso e il rosmarino non si era ancora vista. E la novità incredibile è che contiene i veri profumi della Sardegna, quelli capaci di trasmettere le sensazioni e immagini paradisiache che ci regala la nostra isola. Il Cannoau poi dà quel tocco ad effetto.

“Il vino è social, fa unire le persone che ritornano bambine e si riscoprono nei loro rapporti e valori umani- spiega Bagella -. Tra i vini, la scelta del Cannonau è stata ovvia: rimanda ad un concetto di longevità nei sardi insieme alle sostanze antiossidanti che lo compongono come antociani e polifenoli“.

Vino e bellezza sono un binomio fin dall’antichità. Qui l’aggiunta dei profumi delle piante tipiche della Sardegna. “Viste le proprietà antiossidanti del vino – aggiunge Cascioni – ho suggerito l’uso dell’elicriso e del rosmarino per rafforzare l’azione anti-invecchiamento. Con Mari l’intesa è stata prima di tutto sul piano personale, nel riscoprirsi artigiani della natura, nel condividere l’amore per la Sardegna e per la sostenibilità ambientale”. Da questa intensa voglia di fare rete è nata così la prima crema per il viso sarda al Cannonau che prende il nome di Olieddu.

