Crisi idrica nell’alta Gallura, si faranno i lavori nella diga di Lu Pagghjolu

Pubblicato il bando per i lavori nella diga dell’alta Gallura.

La società Abbanoa ha pubblicato il bando per la realizzazione di una rete per collegare la diga di Lu Pagghjolu al sistema idrico dell’Alta Gallura. A darne notizia il presidente dell’Egas, Fabio Albieri.

La notizia è arrivata dopo la risoluzione di alcune problematiche di carattere tecnico che ha consentito di procedere all’approvazione del progetto definitivo-esecutivo da parte di Egas riguardante il collegamento della diga sul rio Pagghjolu al sistema idro-potabile dell’alta Gallura. Un’importante opera pubblica che finalmente vedrà la luce. Mi preme sottolineare che il costante impegno profuso da Egas, ha consentito – dichiara il presidente Fabio Albieri – finalmente, di mettere la parola fine ad una delle più importanti criticità che affliggono questa parte di territorio, rendendo l’alta Gallura pressoché indipendente dal punto di vista idrico-potabile”.

“È necessario ricordare le importanti risorse economiche messe in campo – prosegue Albieri – che sono passate dai circa 5 milioni di euro stanziati Pigliaru con l’assessore Paolo Maninchedda alla guida dei Lavori Pubblici, fino ai 16 milioni complessivi e necessari per realizzare l’opera , frutto di un incessante impegno profuso fin dalla mia prima elezione di luglio 2019 alla guida dell’Ente che sovraintende alla gestione delle risorse idriche. Individuata la ditta che si aggiudicherà la realizzazione dei lavori, Egas vigilerà affinché gli stessi vengano eseguiti rispettando in modo puntuale il cronoprogramma, fino alla consegna della tanto importante quanto attesa opera pubblica, che porterà nelle case di migliaia di famiglie galluresi acqua di notevole qualità e importanti proprietà organolettiche.Ora possiamo dirci molto soddisfatti di questo importante risultato e, soprattutto, di aver mantenuto gli impegni con i Cittadini del nostro territorio”.

