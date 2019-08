Il Dar ormeggiato a Cala di Volpe.

L’estate in Costa Smeralda non è ancora finita. Davanti a Cala di Volpe è ormeggiato il Dar, uno degli yacht super lusso del mondo. Lo si può scorgere a occhio nudo in mezzo al mare, con il suo profilo slanciato e i colori a scacchi nelle tonalità del bianco e blu.

Ovviamente, anche il prezzo, come tutte queste barche, è proibitivo. Vale 175 milioni di dollari. Il proprietario è il magnate russo Ziad Manasir. Ma lo si può anche noleggiare. È lungo 90 metri, puó ospitare 12 persone e i servizi di bordo sono esclusivi.

