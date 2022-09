Le dichiarazioni di Dario Giagoni.

“Prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono. Poi vinci. Grazie Sardegna”. Daio Giagoni è raggiante: dopo essere stato contestato dagli ex amici e deriso dalle opposizione oggi ha staccato il biglietto per andare a Roma a fare il deputato.

Nonostante lo scarso risultato incassato dall’asse Lega-Psd’Az, che avrà riupercussioni sugli equilibri nella Giunta Solinas, il consigliere regionale Giagoni vola a Montecitorio. Mentre nel Carroccio sardo le acque sono molto agitate, tra rotture, dimissioni e scambi di accuse, il coordinatore regionale della Lega incassa una vittoria personale grazie alla coalizione trainata da Fratelli d’Italia che ha superato il 41%.

Le prime parole del nuovo deputato della Camera. “Sono davvero emozionato del risultato ottenuto – dichiara Giagoni -. Sono quello che ha preso più voti: 83mila sardi mi hanno votato e dato fiducia, grazie alla mia campagna elettorale dove ho ascoltato i cittadini e le loro esigenze. E’ anche una vittoria personale poiché c’era qualcuno che purtroppo remava contro, anche all’interno del mio partito. Sono l’unico gallurese del centro-destra e per questo mi impegnerò per far sì che si attui il miglioramento delle infrastrutture dell’Isola, dialogando anche con il governo fratello del centrodestra della Sardegna e questo ci aiuterà per avere una maggiore collaborazione”.

Uno dei cavalli di battaglia del nuovo deputato sono i temi dell’insularità e quelli della continuità territoriale. Gli auguri della sindaca di Santa Teresa. “A nome di tutta l’amministrazione comunale desidero esprimere a Dario Giagoni – dichiara Nadia Matta -, le più vive felicitazioni e gli auguri di buon lavoro per l’incarico che gli è stato affidato dai cittadini sardi. Santa Teresa, per la prima volta, ha l’onore di avere un proprio cittadino alla Camera dei deputati, è una buona opportunità che dovremmo saper cogliere ed esserne tutti contenti”.