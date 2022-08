Sorpresa sul palco a Milano: Gigi Datome suona la chitarra con Patti Smith

La ‘Sacerdotessa del rock’ Patti Smith ha voluto al suo fianco il cestista Gigi Datome per ‘People have the power’

Il campione di basket Gigi Datome ama la musica e da anni suona la chitarra, ma forse non avrebbe mai potuto immaginare di poter accompagnare uno dei suoi miti: Patti Smith. Cresciuto nella Santa Croce e consacrato dalle stagioni Nba, il cestista olbiese gioca a Milano e lì è andato a vedere il concerto di Patti Smith al Castello sforzesco. La cantante di ‘Because the night” ha invitato Datome sul palco e, dopo un lungo abbraccio, gli ha fatto imbracciare la chitarra per unirsi al trio di musicisti che l’accompagna in tour.

Con la sua stazza e la sua esperienza con le grandi folle, ‘Gigione’ è entrato subito nella parte e ha suonato “People have the power” tra il delirio del pubblico. È stata la stessa Patti Smith a pubblicare sui social la foto assieme al campione olbiese che, oltre a essere un grande divoratore (e suggeritore) di libri, adesso nel curriculum potrà aggiungere di aver suonato assieme alla Sacerdotessa del rock.